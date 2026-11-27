Ремчуков: цель Европы не в прекращении конфликта, а в ослаблении России

Ремчуков назвал ослабление России целью Европы Ремчуков: цель Европы не в прекращении конфликта, а в ослаблении России

Москва27 ноя Вести.Целью европейских политиков является не прекращение военного конфликта на Украине с последующей нормализацией отношений, а долгосрочное стратегическое ослабление военно-экономическое России. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, позиции европейцев принципиально отличается от позиции Соединенных Штатов Америки, с одной стороны и принципиально противоречит интересам РФ.

Целью европейских политиков является не прекращение военного конфликта на Украине с последующей нормализацией отношений, а целью является долгосрочное стратегическое ослабление военно-экономическое РФ сказал он

По его мнению, европейские лидеры открыто провозгласили курс на то, чтобы население России оставалось в бедности.

Курс, открыто провозглашенный европейцами в отношении России, сводится к тому, что население России должно оставаться бедным, а депрессия и деградация регионов России должны усиливаться. Тогда по их логике, у России не будет денег на то, чтобы инвестировать в военно-промышленный комплекс. Таким образом, европейские санкции превратились из инструмента принуждения к прекращению конфликта в инструмент долгосрочного подавления интересов России добавил Ремчугов

Ранее сообщалось, что Финляндия, Норвегия и другие страны Северной Европы не идут на диалог с Россией по деэскалации напряженности в Балтийском море. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.