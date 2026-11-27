Грушко заявил, что страны Северной Европы не идут на диалог с Россией

Финляндия, Норвегия и другие страны Северной Европы не идут на диалог с РФ Грушко заявил, что страны Северной Европы не идут на диалог с Россией

Москва27 ноя Вести.Финляндия, Норвегия и другие страны Северной Европы не идут на диалог с Россией по деэскалации напряженности в Балтийском море. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Балтийское море превращено в арену военного противостояния рукотворно в результате политики действий НАТО. И ситуация [которая там складывается] - именно результат этих действий цитирует его "Интерфакс"

Грушко отметил, что деэскалация ситуации в Балтийском море невозможна без изменения политики НАТО и отказа от совершения враждебных действий в отношении РФ. Однако страны Северной Европы, включая Норвегию и Финляндию, "не имеют желания вести диалог".

Мне неизвестно ничего о таких переговорах подчеркнул дипломат

Ранее сообщалось, что европейские страны обеспокоены ухудшением ситуации в Балтийском море и хотят начать полноценные переговоры с Россией.