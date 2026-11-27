Москва27 нояВести.Финляндия, Норвегия и другие страны Северной Европы не идут на диалог с Россией по деэскалации напряженности в Балтийском море. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Балтийское море превращено в арену военного противостояния рукотворно в результате политики действий НАТО. И ситуация [которая там складывается] - именно результат этих действийцитирует его "Интерфакс"
Грушко отметил, что деэскалация ситуации в Балтийском море невозможна без изменения политики НАТО и отказа от совершения враждебных действий в отношении РФ. Однако страны Северной Европы, включая Норвегию и Финляндию, "не имеют желания вести диалог".
Мне неизвестно ничего о таких переговорахподчеркнул дипломат
Ранее сообщалось, что европейские страны обеспокоены ухудшением ситуации в Балтийском море и хотят начать полноценные переговоры с Россией.