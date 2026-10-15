МИД РФ высказался о перспективах диалога с Европой по конфликту на Украине Галузин констатировал беспредметность переговоров РФ с ЕС по Украине

Москва15 окт Вести.Москва не планирует вести переговоры со странами Запада по поводу Украины, поскольку в настоящее время нет темы для подобного диалога. Об этом газете "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат пояснил, что Великобритания, Германия и Франция по-прежнему оказывают Киеву военную и финансовую поддержку.

Тем самым показали свою враждебность и недоговороспособность подчеркнул он.

Галузин отметил, что западноевропейские страны не заинтересованы в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса и не собираются учитывать его первопричины. По мнению замминистра, в ЕС не выдвигают конструктивных предложений, способных заложить основу для переговоров.

Мы в принципе не намерены идти договариваться с западноевропейцами. Они безоглядно накачивают киевский режим оружием и деньгами для террористических атак против населения России, сопротивления нашим Вооруженным силам, нанесения России стратегического поражения… Конструктивных идей не предлагают. То есть предмета для разговора с ними сейчас, по сути, нет пояснил собеседник газеты

Галузин добавил, что Великобритания, Германия и Франция по-прежнему пытаются разговаривать с Россией, используя новые ограничительные меры.

Замглавы внешнеполитического ведомства также подтвердил готовность России рассмотреть просьбу о встрече с послами "евротройки" по поводу урегулирования на Украине, если Лондон, Берлин и Париж направят такой запрос.