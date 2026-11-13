Гендиректор РСМД Тимофеев указал на враждебную позицию ЕС в отношении РФ Гендиректор РСМД Тимофеев: позиция ЕС по отношению к России остается враждебной

Москва13 ноя Вести.Позиция Европейского союза (ЕС) по отношению к России остается враждебной – она отличается большей решимостью поддерживать украинскую сторону и воевать до победного. На это обратил внимание в интервью ИС "Вести" программный директор клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Если мы говорим о Европейском союзе, то пока его позиция достаточно враждебна в отношении России. Она отличается большей жесткостью, большей решимостью поддерживать украинскую сторону, что называется, война до победного конца отметил Тимофеев

Эту враждебную линию, как считает эксперт, Евросоюз продолжит занимать и дальше.

Ранее газета Financial Times указала на то, что страны ЕС не в состоянии договориться о диалоге с Россией. По данным издания, лидеры европейских государств не могут прийти к единому мнению даже по такому вопросу, как "простая необходимость" переговоров с Россией.