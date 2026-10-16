Москва16 окт Вести.Европа не выдержала глобальной конкуренции и стала неконкурентоспособной, и в этом причина ее нынешней агрессивности. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заместитель председателя Совета Федерации (СФ) РФ Константин Косачев.

По словам сенатора, европейцы вместо того, чтобы вместе с Россией восстанавливать единство континента, замкнулись на себе.

Европа с треском провалилась в своей конкуренции на глобальном уровне. Вот 500 лет они управляли миром, все было хорошо, и вдруг они проваливают эту конкуренцию и с Соединенными Штатами Америки, и с Китаем. Выиграть в этой конкурентной борьбе можно было только одним путем: восстанавливать единство Европы от Атлантики до Урала, Лиссабона до Владивостока, то есть вместе с Россией. Вот это был бы центр силы номер один. Европейцы пошли совершенно другим путем – они замкнулись в своем узком мирке. В этом узком мирке они ходят по кругу и друг друга убеждают, что они по-прежнему самые лучшие, самые ценностные, самые эффективные, у них все в порядке. Но они это говорят друг другу, наружу это не выходит. И они на этом колоссально совершенно просели указал Косачев

Страны Евросоюза (ЕС) не в состоянии содержать свой народ, поэтому сваливают все на внешние обстоятельства и милитаризируют свою экономику, указал сенатор.

Они не в состоянии содержать свои экономики, они не в состоянии содержать свое население. Единственный выход сейчас – это все сваливать на внешние обстоятельства и милитаризировать свою собственную экономику. Говорить: да, конечно, да, мы были бы рады решить все проблемы страны, но не можем сейчас. ... Это абсолютно лживая, циничная, я бы сказал, подлая политика. Европа неконкурентоспособна. И отсюда она столь агрессивна подчеркнул Косачев

Ранее Константин Косачев заявил о политическом расколе общества в Германии.