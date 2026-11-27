Москва27 ноя Вести.Исторически Европа, сталкиваясь с глубокими внутренними кризисами и противоречиями, часто находила выход в войне. Нынешняя напряженность может быть следствием неспособности европейских лидеров решить существующие проблемы и вернуть ЕС на мировую арену. Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" д.и.н., руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

По его мнению, страны ЕС в попытке исправить ситуацию и вернуть прежнее мировое влияние, могут выбрать традиционный вариант выхода из кризиса — войну.

Если посмотреть на историю, что в тех ситуациях, когда Европа сталкивалась с глубокими противоречиями, когда в Европе разражался очень серьезный внутренний кризис, то выходом из этого чаще всего была война. Поэтому, когда мы удивляемся, что европейские лидеры ведут дело к тому, чтобы развязать войну, то здесь надо посмотреть с другой стороны, насколько они способны решать те противоречия, которые сегодня реально существуют внутри Европейского союза заявил Мосяков

По его словам, необходимо провести тщательный анализ способности европейцев восстановить доминирующее положение ЕС на мировой арене. Это включает оценку потенциала стран сообщества в урегулировании экономических разногласий, поддержании уровня социальной защиты граждан и решении других сопутствующих задач.

И когда мы увидим, что по всем этим аспектам ответ отрицательный, то становится совершенно очевидно, что одним из выходов, традиционных выходов Европы, ответ на все эти кризисы, он, конечно, может быть в войне. То есть переворачивание доски и выход на совершенно иную плоскость. Какая — это еще неизвестно, но в любом случае это какой-то выход из всего этого кризиса. И поэтому так все опасно, все те события, которые происходят, и те процессы, которые там происходят предупредил эксперт

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов заявил, что в перспективе ближайших двух лет Европа существенно изменится. По его словам, милитаризация и продолжение поддержки Киева обернуться потерями для ЕС.