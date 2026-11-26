Политик Морозов: в ближайшие год-два мы Европу точно не узнаем

Политик Морозов прогнозирует неминуемые изменения в Европе Политик Морозов: в ближайшие год-два мы Европу точно не узнаем

Москва26 ноя Вести.В перспективе ближайших двух лет Европа существенно изменится. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов.

По его словам, милитаризация Европы и продолжение поддержки Киева обернуться потерями для ЕС.

Они сегодня не просто стреляют себе в ногу, они переформатируют Европу. В ближайшие год-два мы Европу точно не узнаем, потому что среднестатистический европеец каждый день понимает, что у него из кармана вынимают его доходы и отдают на совершенно непонятную ему историю указал парламентарий

При этом, убежден Морозов, европейская сторона навряд ли будет участвовать в ближайшее время в переговорах по Украине, не принося ни одного позитивного инструмента, чтобы разрешить этот кризис.

Поэтому в ближайшее время за столом переговоров европейцев не будет, мы туда их не пустим заявил он

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена сначала разобраться, какую роль Европа собирается играть в переговорах по архитектуре безопасности.