Луговой о переговорах с ЕС и Украиной: до февраля никаких подвижек не будет Луговой назвал наиболее эффективную ситуацию для переговоров с ЕС и Украиной

Москва13 ноя Вести.Переговоры с Евросоюзом (ЕС) и Украиной будут наиболее эффективны, когда будет понятна ситуация на поле боя. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он отметил, что только итоги специальной военной операции (СВО) могут помогут определить дальнейший исход переговорного процесса.

Ну, знаете, мы имеем-то дело с невменяемыми, недоговороспособными людьми в лице европейцев и украинцев. Поэтому переговоры, конечно, нужны. Мы, конечно, обсуждаем их, пытаемся перед началами каждых переговоров какие-то прогнозы строить, а по окончании их анализировать. А в принципе-то мы каждый раз лишний раз делаем вывод, что договариваться по большому счету с ними не о чем. Переговоры тогда будут эффективными, когда будет понятна ситуация на поле боя. Только итоги войны могут определить, к чему приведут переговоры прокомментировал Луговой

Также депутат не умалил значения гуманитарной миссии – освобождение российских солдат из плена.

Конечно, важна гуманитарная миссия, которую мы сейчас видели, это освобождение наших бойцов из плена. Переговоры важны для того, чтобы лишний раз убедиться в позиции, которую наш противник выбирает. Мы должны, конечно, понимать, что, ну как минимум до февраля каких-то подвижек со стороны ни Украины, ни европейцев не будет добавил он

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал перед встречей европейских лидеров в Дублине заявил, что европейцы поставили себя в уязвимое дипломатическое положение, когда согласились обсуждать будущее европейской безопасности в обмен на участие в переговорах. По его мнению, представителей РФ не следует допускать к обсуждению принципов безопасности на континенте.