Москва30 окт Вести.Европа, подобно назойливому коту, пытается привлечь внимание и участвовать в диалоге крупных держав: России, Китая и США, но ее пускают в обсуждение лишь тогда, когда оно уже завершено. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Мне кажется, сейчас Европа кота напоминает, когда хозяева сидят на кухне, надо о чем-то поговорить, а назойливый кот мешает и дверь перед его носом закрывают. И вот сначала кот мяукает у двери, потом скребется, потом прыгает, потом бьется, потом гадит, а пускают ее только тогда, когда уже и разговаривать не о чем. У меня такое ощущение, что Европа – это кот, а на кухне за столом сидят и разговаривают Россия, Китай и США рассказал Луговой

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что руководство Евросоюза (ЕС) и НАТО подрывают переговорные усилия США по урегулированию украинского конфликта. При этом некоторые политики в Европе начинают понимать необходимость восстановления контактов с Россией, отметил дипломат.