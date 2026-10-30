Москва30 окт Вести.Международные форумы, проводимые Россией, демонстрируют всему миру растущую изоляцию Европы, а не России. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Третий саммит Россия-Африка показал Европе, в какой "изоляции" Россия [более 3,5 тыс. участников из 74 государств мира]. Знаете, я пару лет назад вспоминаю, когда проводился в Казани форум БРИКС, такие же ощущения были, думаю, у Европы. Поэтому, конечно, проведение таких форумов, говорит о том, что те выстрелы в ноги, которые делают до сих пор европейцы, нам только на руку заявил Луговой

Ранее президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что третий саммит Россия-Африка прошел успешно и придаст мощный импульс российско-африканскому взаимодействию.