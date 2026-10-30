Москва30 окт Вести.Европейские политики должны признать, что стратегия международной изоляции государств, в том числе России, не работает в XXI веке, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков высказался по поводу решение Швейцарии открыть свое посольство в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). По мнению Пушкова, этот шаг служит свидетельством того, что коллективный Запад не выдержал стойкости главы КНДР Ким Чен Ына.

Сначала были контакты с [президентом США Дональдом] Трампом в его первый президентский срок. Теперь - Швейцария. В XXI веке стратегия изоляции не срабатывает. Это надо бы зарубить себе на носу европолитикам, тупо и безуспешно пытающимся изолировать Россию отметил сенатор

Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что на протяжении нескольких лет европейцы хотели изолировать Россию, а теперь они "дерутся" за право диалога с президентом Владимиром Путиным.

Замглавы МИД Александр Алимов высмеял попытки Запада изолировать Россию и подчеркнул, что никакой изоляции России нет и быть не может, поскольку Москва имеет большое количество друзей и единомышленников.