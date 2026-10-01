Замглавы МИД РФ Алимов: у "изоляторов" России на Западе кончилась изолента

"Кончилась изолента": в МИД РФ высмеяли попытки Запада изолировать Россию Замглавы МИД РФ Алимов: у "изоляторов" России на Западе кончилась изолента

Москва1 окт Вести.Заместитель главы МИД России Александр Алимов высмеял попытки Запада изолировать Россию, назвав их изолентой, которая "кончилась на первой фаланге мизинца ноги".

Слова дипломата прозвучали на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги​​​. Никакой изоляции нет и не будет пошутил Алимов

У Москвы большое количество друзей и единомышленников, способных видеть перспективы взаимовыгодного сотрудничества, отметил дипломат. По словам Алимова, Россию ценят за ее роль реального противовеса Западу.

Попытки "отменить" и изолировать Россию на международной арене потерпели полный крах, ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что сейчас СМИ на Западе практически перестали поднимать тему изоляции Москвы, так как очевидность провала этой стратегии стала ясна всему миру.