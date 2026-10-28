Москва28 окт Вести.Какой смысл в деэскалации для конфликта с Украиной для России, если европейцы и киевский режим все равно не изменят свои действия в отношении РФ.

Таким вопросом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" задался депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет европейцы хотели изолировать Россию, а теперь они "дерутся" за право диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Четыре года они хотели, значит, изолировать Россию и Путина, и спустя четыре года они дерутся между собой за право вести диалог с Путиным. Я хочу спросить, вы там реально, вы реально побеждаете? Вы реально побеждаете в этой войне? Или инициатива: "Давайте пойдем на деэскалацию". А можно спросить? А вот когда произойдет деэскалация, вы будете чем заниматься? Ну, просто такой скромный вопрос: Украина будет продолжать заниматься мобилизацией? — "Ага, будет". А вы будете поставлять вооружение Украине? - "Ага". А вы будете наемников по всему миру нанимать? — "Конечно, будем". А ваш ВПК будет работать и дальше, да, наращивать? —"Так и будет". Только возникает вопрос: а тогда нам зачем это? выразил непонимание Килинкаров

Ранее сообщалось, что разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвал смятение в рядах европейских союзников киевского режима. Глав Финляндии и Норвегии уже обвиняют в том, что они "действуют в одиночку", тем самым помогая Москве.