Михалков: России не о чем разговаривать с большинством европейских лидеров

Михалков: России не о чем разговаривать с большинством европейских лидеров Михалков: России не о чем разговаривать с большинством европейских лидеров

Москва3 сен Вести.Подавляющее большинство лидеров европейских стран - это люди, с которыми российской стороне не о чем разговаривать. Такое мнение высказал режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков.

В комментарии для ТАСС он сказал, что если с Россией не хотят разговаривать, нет необходимости искать поводов.

Тем более если учитывать, что, скажем, с 95% тех, кто руководит европейскими странами, не о чем разговаривать сказал он

По словам Никиты Михалкова, когда руководитель страны, общаясь с нашим президентом, выкладывает этот разговор в СМИ, с ним разговаривать неприлично. Это он имел в виду тот случай, когда в 2022 году МИД Франции публично раскрыл детали беседы телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Комментируя закрытие Русского дома в Берлине, он заявил, что Россия может зеркально отвечать на подобные решения и не должна пытаться сохранить сотрудничество с теми, кто сам от него отказывается.