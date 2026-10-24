Сенатор Пушков заявил, что РФ нужно вести себя активнее в международном инфополе Сенатор Пушков: РФ нужно активнее действовать в международном инфополе

Москва24 окт Вести.Россия должна вести себя более активно в международном информационном поле. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он считает, что РФ нужно выступать с инициативами, которые потом будут обсуждать такие люди, как американский журналист Такер Карлсон.

Мы должны вести себя более активно на международном информационном поле… Мы должны выступать с инициативами, которые будут… обсуждаться тем же Такером Карлсоном… и в социальных сетях, которые будут воспроизводиться, воспроизводиться в мировых средствах массовой информации не потому, что они хотят писать о России хорошо, а потому, что они не смогут об этом не написать заявил Пушков

Ранее Пушков рассказал, как РФ влияет на мировое общественное мнение. Он подчеркнул, что мировая общественность поняла, что Россия готова к началу мирного урегулирования на Украине, а препятствием является позиция Киева.