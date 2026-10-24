Москва24 окт Вести.Даже в западных СМИ начинают признавать, что позиция главы киевского режима Владимира Зеленского является препятствием к мирному урегулированию на Украине. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он добавил, что отражение в западных СМИ находит и тезис президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна получить нового президента.

Что меняется? Первое. Даже в этих средствах массовой информации начинают признавать, что позиция Зеленского является препятствием на пути к мирному урегулированию. Трамп об этом совсем недавно сказал, сказал, что вообще Украине пора уже подумать о новом президенте. Это достаточно ясная формулировка, и она находит, конечно же, отражение в средствах массовой информации на Западе заявил Пушков

Он отметил, что с популяризацией такого явления, как подкасты, возможность высказываться на большую аудиторию получили люди, которые не вписываются в западную политическую "разнарядку".

Второе, появилось такое явление, как подкасты, которые соперничают с некоторыми западными СМИ по числу зрителей и по популярности. Например, [американский журналист] Такер Карлсон, который ушел со всех уже, так сказать, телекомпаний. Он ведет свое собственное политическое, можно сказать, шоу, которое приглашает людей не вписывающихся, часто не вписывающихся в западную информационную разнарядку, и говорит вещи, которые на Западе вообще говорить не принято рассказал Пушков

Он отметил важность развития социальных сетей, где сейчас популярна критическая по отношению к Украине позиция.

Третий сегмент — это социальные сети. Там сейчас очень большое число мнений, это мнения критические по отношению к Украине. Необязательно в поддержку России, но критические по отношению к Украине, чего еще 2-3 года назад не наблюдалось заключил Пушков

Ранее на подкаст к Такеру Карлсону пришла бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она заявила, что руководство Украины погрязло в коррупции.