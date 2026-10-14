Москва14 окт Вести.Активность иностранных спецслужб в России остается высокой, однако участившиеся случаи разоблачения и выдворения дипломатов-шпионов свидетельствуют о снижении профессионализма западных спецслужб. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Активность иностранных разведок на территории России не уменьшается, а усиливается. Если мы возьмем английское посольство, то это здание, набитое шпионами и разведчиками, которые выполняют под видом дипломатов функции, которые выполняют на самом деле разведчики. Недавно посол Британии сделал заявление о том, что за последние несколько лет 15 дипломатов были выдворены. В 2024 году семь шпионов английских выдворено, в 2025 — два и в этом году один. То есть падает популяция и профессионализм английских шпионов заявил Луговой

Ранее сообщалось о задержании по подозрению в шпионаже японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки. По предварительным данным, он собирал сведения о мобилизованных и добровольцах из числа жителей Курильских островов, участвующих в специальной военной операции (СВО).