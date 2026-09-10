Москва10 сен Вести.Одуматься и прийти в правоохранительные органы предложил первый заместитель председателя Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой тем, кто решил сотрудничать с спецслужбами Великобритании. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Хочу обратиться к тем российским гражданам, действия которых подпадают под статью 275-ю – это измена Родине. В соответствии с этой статьей, если человек, который согласился сотрудничать с иностранной службой, но при этом вовремя одумался, пришел с покаянием, явкой с повинной, то в этом случае к нему никакие санкции применяться не будут. Поэтому предлагаем тем, кто находится в поле зрения британских спецслужб, одуматься и прийти в правоохранительные органы