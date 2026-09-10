Москва10 сен Вести.Британским дипломатам нужно опасаться провокаций со стороны Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Британцам надо открыть глаза на этот [украинский] режим. И быть готовыми, что удар будет нанесен прежде всего по ним. Речь идет, безусловно, прежде всего о провокации в отношении сотрудников диппредставительств Великобритании. Поэтому британские дипломаты должны ходить по улицам Москвы, оглядываясь, как бы какой-нибудь завербованный украинец или любой другой гражданин любой другой страны не дал им по башке. Но они должны понимать, что Россия никогда такими методами не действовала, не действует и не будет действовать. Поэтому, если британцы почувствуют какую-то опасность, милости просим, приходите в русскую контрразведку. Русская контрразведка вам поможет сказал Луговой

Ранее в Москве задержали сотрудника посольства Великобритании, который собирал сведения о британских дипломатах для Службы безопасности Украины (СБУ).