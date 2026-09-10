Депутат Луговой: надо выслать всех из британского посольства, включая уборщицу Депутат Луговой предложил выслать из России всех британских дипломатов

Москва10 сен Вести.Британским дипломатам не место в России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Посольство Великобритании, по сути дела, превратилось в подразделение разведки Ми-6 (MI6), как это обыватели называют. И такому посольству не место в России. Их давно пора выгнать. И вычистить всех дипломатов. Ну, может, уборщицу оставить. Хотя и уборщицу можно выслать, если она британка заявил Луговой

Ранее первый зампред думского комитета по безопасности и противодействия коррупции предложил россиянам, попавшим под влияние британской разведки, явиться с повинной в правоохранительные органы.