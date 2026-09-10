Москва10 сен Вести.Британцы наивно полагают, что контролируют главу киевского режима Владимира Зеленского, но это не так. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Он добавил, что на самом деле украинские власти думают о собственном спасении.

Британцы наивно полагают, что Зеленский, а Зеленский – это самая наглядная карикатура британского режима – контролируется спецслужбами Великобритании… Они уверены почему-то, что Зеленского контролируют. Но надо понимать, что на поле боя война Украиной проиграна давно. Без поддержки Запада, без вооружения Соединенных Штатов Америки ничего бы не было... Поэтому неправильно вообще делать такой посыл, что мы ведем войну с Украиной. Украины нет, это территория. И наивно полагать британцам, что террористический режим будет действовать по их указаниям. Они [украинцы] теперь беспокоятся о собственной шкуре. Поэтому главная задача – продлить конфликт, сделать все, чтобы спасти свои шкуры… Для этого надо в эту орбиту военную ввести еще другие страны, и в том числе Великобританию заявил депутат

Он не исключил, что с Украины возможны провокации в адрес британских дипломатов.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали сотрудника посольства Великобритании, который собирал сведения для Службы безопасности Украины.