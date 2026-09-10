Москва10 сенВести.Посольство Великобритании в Москве отреагировало на информацию об украинском шпионе, который работал в диппредставительстве. В комментарии телеканалу RT дипломаты заявили, что отказываются обсуждать вопросы безопасности.
Одновременно с этим в посольстве заявили, что не доверяют сообщениям о шпионе.
Российские государственные структуры регулярно пытаются вбить клин между Украиной и ее международными партнерами с помощью дезинформациизаявили в посольстве
Ранее ФСБ сообщила о задержании российского охранника британского посольства в Москве, который был завербован украинскими спецслужбами.
Как выяснили российские правоохранительные органы, охранник собирал информацию о сотрудниках диппредставительства, чтобы потом использовать ее для организации теракта. Обвинить в нападении на дипломатов собирались Россию.