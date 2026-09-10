Британцы отреагировали на информацию об украинском шпионе в своем посольстве RT: британское посольство прокомментировало информацию об украинском шпионе

Москва10 сен Вести.Посольство Великобритании в Москве отреагировало на информацию об украинском шпионе, который работал в диппредставительстве. В комментарии телеканалу RT дипломаты заявили, что отказываются обсуждать вопросы безопасности.

Одновременно с этим в посольстве заявили, что не доверяют сообщениям о шпионе.

Российские государственные структуры регулярно пытаются вбить клин между Украиной и ее международными партнерами с помощью дезинформации заявили в посольстве

Ранее ФСБ сообщила о задержании российского охранника британского посольства в Москве, который был завербован украинскими спецслужбами.

Как выяснили российские правоохранительные органы, охранник собирал информацию о сотрудниках диппредставительства, чтобы потом использовать ее для организации теракта. Обвинить в нападении на дипломатов собирались Россию.