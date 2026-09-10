Москва10 сенВести.Лондон осведомлен о задержании бывшего сотрудника охраны британского посольства в Москве. Об этом ТАСС заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании.
Мы осведомлены об этом инцидентесказал он
По словам представителя британского внешнеполитического ведомства, в настоящий момент ведется работа, направленная на установление фактов в связи с этим делом.
Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала в Москве сотрудника охраны посольства Великобритании в России, собиравшего сведения для Службы безопасности Украины.
Россиянин, действуя согласно заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н., собирал личные данные сотрудников британской дипмиссии, в том числе адреса проживания и информацию о перемещениях. Также задержанный изучал систему безопасности посольства и проводимые в нем мероприятия.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене.