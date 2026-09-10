МИД Британии осведомлен о задержании экс-сотрудника охраны посольства в РФ

МИД Британии прокомментировал задержание экс-работника охраны дипмиссии в Москве МИД Британии осведомлен о задержании экс-сотрудника охраны посольства в РФ

Москва10 сен Вести.Лондон осведомлен о задержании бывшего сотрудника охраны британского посольства в Москве. Об этом ТАСС заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании.

Мы осведомлены об этом инциденте сказал он

По словам представителя британского внешнеполитического ведомства, в настоящий момент ведется работа, направленная на установление фактов в связи с этим делом.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала в Москве сотрудника охраны посольства Великобритании в России, собиравшего сведения для Службы безопасности Украины.

Россиянин, действуя согласно заданиям украинского блогера Карпенко Д. Н., собирал личные данные сотрудников британской дипмиссии, в том числе адреса проживания и информацию о перемещениях. Также задержанный изучал систему безопасности посольства и проводимые в нем мероприятия.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене.