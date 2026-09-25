Луговой: России следует напоминать британцам, что они ее должны бояться Луговой предложил России использовать русофобию как "пугалку" для британцев

Москва25 сен Вести.Первоначально в Великобритании под русофобией понимали страх перед Россией. Современной РФ следует учитывать это и напоминать британцам об их страхе. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его словам, британцам в какой-то момент стало неудобно за свой страх перед Россией и они решили переписать значение слова "русофобия".

Это был страх перед русскими. А в начале XX века англичанам вдруг стало неудобно за то, что они под русофобией понимают именно страх перед Россией, перед русскими. И они, кстати, всегда обижались на нас, что вот мы этот страх всегда поддерживаем, чтобы они нас побаивались. И в Оксфордском словаре по-другому это написали, как негативное отношение и неприязненное ко всей России... Нам терминологически, мне кажется, русофобию-то, может быть, и правильно надо где-то в чем-то использовать. Напоминать им, что они бояться нас должны сказал Луговой

Также он отметил, что развал Британской империи произошел во многом из-за действий России.

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