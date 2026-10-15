Постпред РФ при ОБСЕ заявил о панике в Европе из-за диалога Москвы и Вашингтона Полянский: Европа пытается сорвать диалог России и США из-за страха сближения

Москва15 окт Вести.Европейские страны пытаются помешать налаживанию отношений между Россией и США, поскольку опасаются развития диалога Москвы и Вашингтона. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова приводит ТАСС.

Как тут не подметить, что как только между Россией и США появляются признаки налаживания уважительного и взаимовыгодного диалога, как только "неприкасаемость" и непогрешимость киевского главаря ставится под вопрос, европейские государства неизменно впадают в панику и предпринимают шаги, направленные на срыв этого процесса заявил дипломат

Полянский обратил внимание на реакцию Брюсселя на возобновление российско-американских контактов. В частности, он напомнил, что 12 октября на заседании глав МИД стран ЕС в Люксембурге руководитель европейской дипломатии Кая Каллас призвала Вашингтон "только давить на Россию".

По оценке постпреда, Евросоюз продолжает делать ставку на поставки вооружений Украине, финансовую поддержку Киева и введение новых антироссийских санкций.

При этом, отметил Полянский, Каллас сама признает ограниченную эффективность предыдущих санкций и их негативные последствия для европейской экономики. Несмотря на это, Брюссель не намерен отказываться от политики давления на Москву, добавил дипломат.

Ранее журналист Алекс Христофору объяснил жалобы Каллас на сделку России и США по дизелю.