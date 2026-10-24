Постпред России при ОБСЕ рассказал о значимости организации для страны News.ru: Полянский назвал ОБСЕ способом России донести свою позицию миру

Москва24 окт Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе для России – один из способов доносить свою позицию миру. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью News.ru.

Я думаю, что если бы мы вышли из ОБСЕ, то очень многие наши недруги сильно обрадовались бы этому (…) Им приходится нас выслушивать и мириться с тем, что нас слушают и остальные, что наши выступления цитируются в СМИ и блогосфере сказал Полянский

По его словам, большинство других каналов в Европе для страны давно перекрыты, а европейские обыватели находятся, по сути, в информационной блокаде.

Из Вены же нас слышат многие, и мы им всячески помогаем нас услышать заключил российский постпред

Ранее Полянский заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас понимает неэффективность санкций против России, но, тем не менее, от "логики давления до победного конца в Брюсселе отказаться не готовы".