Полянский отметил схожесть ситуации в Европе с обстановкой 1938 года Полянский сравнил текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе с 1938 годом

Москва1 окт Вести.Ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня напоминает обстановку 1938 года, когда ведущие европейские державы отвергли предложения Советского Союза о создании системы коллективной безопасности, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский.

В 1938 году - незадолго до Мюнхенского соглашения - Советский Союз выступал с инициативами. В марте и в мае того года СССР предложил созвать международную конференцию, где в том числе обсуждалась бы идея создания в Европе системы коллективной безопасности. Эти предложения ведущие европейские державы тогда высокомерно отвергли. Вам эта ситуация ничего не напоминает? сказал он, обращаясь к коллегам по ОБСЕ в ходе заседания Постоянного совета организации

Полянский добавил, что Россия неоднократно - и до 24 февраля 2022 года, и после - предлагала в стенах ОБСЕ (и за ее пределами) заняться формированием такой системы коллективной безопасности на континенте. Но, по его оценке, вместо этого сейчас в организации наблюдается "исключительно антироссийская истерия и попытки пренебречь безопасностью России и ее союзников".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у НАТО и Европы нет причин для беспокойства, пока они не планируют действий против России.