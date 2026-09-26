Полянский заявил, что РФ настаивает на прекращении украинизации повестки ОБСЕ Полянский: РФ будет добиваться прекращения украинизации повестки ОБСЕ

Москва26 сен Вести.Москва будет и дальше настаивать на прекращении безосновательной украинизации повестки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом РИА Новости рассказал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, вывод коллег на деполитизированный разговор станет "большим шагом вперед".

Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы прекратилась безосновательная украинизация повестки организации и чтобы она обсуждала первопричины кризиса европейской безопасности и пути его преодоления сказал Полянский

Ранее он подчеркнул, что ОБСЕ до сих пор не дала развернутого ответа на российские обращения, касающиеся ударов ВСУ по гражданским объектам и населению России.

Постпред РФ также отмечал, что российская сторона приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о Киеве. Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно выбрал курс на обострение, и его западные спонсоры "смаковали украинские удары по гражданским объектам в России"