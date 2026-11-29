Полянский заявил, что линия ЕС ограничивает гибкость стран в диалоге с РФ Полянский: политическая линия ЕС ограничивает возможности стран в диалоге с РФ

Москва29 ноя Вести.Общая внешнеполитическая линия Евросоюза существенно ограничивает возможности стран Европы проявить гибкость в вопросе переговоров с Россией. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, которые приводит РИА Новости, европейские страны не могут даже выставить одного-двух переговорщиков по напрямую затрагивающим ЕС вопросам.

Многие страны наверняка были бы не прочь как-то более гибко подходить к внешнеполитическим вопросам, но вынуждены следовать установкам, спускаемым из Брюсселя сказал Полянский

Постпред РФ при ОБСЕ подчеркнул, что происходящее в ЕС является следствием нерешенного глубинного противоречия между частью стран объединения, которые хотят сохранить возможность самостоятельно определять внешнеполитический курс, и теми, кто выступает за формирование в рамках Евросоюза "квазигосударства", принимающего внешнеполитические решения за всех членов.

16 ноября Полянский заявил, что позиция европейских стран находится сейчас между стадиями отрицания и принятия необходимых решений по украинскому урегулированию.