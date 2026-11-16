Позиция Европы по Украине эволюционирует, заявил Полянский Представитель РФ при ОБСЕ Полянский: позиция Европы по Украине эволюционирует

Москва16 ноя Вести.Позиция Европы относительно Украины эволюционирует, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с ТАСС.

По его словам, позиция европейских стран находится сейчас между стадиями отрицания и принятия необходимых решений по украинскому урегулированию.

Если раньше говорили о том, чтобы делать все для победы Украины, затем клялись поддерживать ее столько, сколько угодно, чтобы обеспечить сильные переговорные позиции, то сейчас речь идет о том, чтобы не дать Украине проиграть сказал постпред

Ранее Полянский раскритиковал главу МИД Украины Андрея Сибигу, заявив, что тот использует "дипломатию мегафона" вместо попыток найти реальное решение проблем.