Москва12 ноя Вести.Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский раскритиковал главу МИД Украины Андрея Сибигу, заявив, что тот использует "дипломатию мегафона" вместо попыток найти реальное решение проблем.

Так Полянский отреагировал в соцсети X на публикацию украинского министра.

Когда дипломаты хотят решить проблему, они прибегают к тихой дипломатии, стремясь найти решения, которые невозможно найти с мегафоном в руках. Когда же они этого не делают, они прибегают к дипломатии мегафона и создают новые проблемы говорится в публикации

Полянский также заявил, что Украина предпочитает сохранять нынешнее положение дел. По его мнению, об этом свидетельствуют и действия главы киевского режима Владимира Зеленского, который, как считает постпред, на самом деле не намерен добиваться урегулирования конфликта с Россией. Он добавил, что Зеленский не заинтересован в мире на Украине, поскольку после завершения военной фазы, по оценке Полянского, его власть в Киеве может рухнуть.