Москва10 октВести.Западные страны должны усмирить Киев, иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется. Об этом в своем Telegram-канале написал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Дипломат обратил внимание на двойные стандарты западного общества, которое долгое время игнорировало удары ВСУ по территории России.
Сейчас все те, кто некогда радовались попаданиям украинских боевиков по объектам инфраструктуры в России, угрожали нашим мостам и энергетике, вдруг подняли вой вокруг пораженных объектов на Украине. Оказывается, бить по мостам, электростанциям, железнодорожным объектам и складам нельзя, а, точнее, нельзя никому, кроме Зеленского.написал Полянский
Дипломат призвал Запад определиться с принципиальной позицией, по Киеву и угомонить его. Иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется, подытожил Полянский.