Запад должен усмирить Киев, чтобы спасти его экономику Дипломат Полянский: Запад должен усмирить Киев, чтобы спасти инфраструктуру

Москва10 окт Вести.Западные страны должны усмирить Киев, иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется. Об этом в своем Telegram-канале написал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский

Дипломат обратил внимание на двойные стандарты западного общества, которое долгое время игнорировало удары ВСУ по территории России​​​.

Сейчас все те, кто некогда радовались попаданиям украинских боевиков по объектам инфраструктуры в России, угрожали нашим мостам и энергетике, вдруг подняли вой вокруг пораженных объектов на Украине. Оказывается, бить по мостам, электростанциям, железнодорожным объектам и складам нельзя, а, точнее, нельзя никому, кроме Зеленского. написал Полянский

Дипломат призвал Запад определиться с принципиальной позицией, по Киеву и угомонить его. Иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется, подытожил Полянский.