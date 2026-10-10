Военкор Котенок намекнул, что ВС РФ могли нанести удары по канализации Киева

Военкор намекнул на удары ВС РФ по канализации в Киеве Военкор Котенок намекнул, что ВС РФ могли нанести удары по канализации Киева

Москва10 окт Вести.Вооруженные силы России могли нанести удары по канализации в Киеве. На это в своем Telegram-канале намекнул военный корреспондент Юрий Котенок.

Военкор со ссылкой на источники рассказал, что после сообщения о возобновлении поставок российского дизеля на мировой рынок в столице Украины "стало особенно темно и холодно".

Отдаленно послышался какой-то звук… На холмах у Днепра запахло кислым. Наверное, что-то с очистительными написал Котенок

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что город переходит в режим выживания на фоне отключений электроэнергии и сложностей с водоснабжением. Как отметил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, коллапс в украинской столице нарастает.