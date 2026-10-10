ВС РФ нанесли новые удары по району ТЭЦ-6 в Киеве Поддубный: ВС РФ нанесли новые удары по району ТЭЦ-6 в Киеве

Москва10 окт Вести.Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по району ТЭЦ-6 в Киеве. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

ВС РФ продолжают "выключать" Киев. Новые удары нанесены по району ТЭЦ-6 сообщил военкор

Поддубный напомнил, что накануне в Киеве сообщала о том, что город лишился собственной энергетической опоры из-за значительных повреждений основных теплоэлектроцентралей.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что выведение из строя крупных энергетических подстанций на территории Украины, а также линий электропередач заставит киевский режим остановить работу атомных электростанций, что приведет к полному блэкауту и невозможности обеспечивать предприятия военно-промышленного комплекса.