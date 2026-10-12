Полянский: молчание Запада о шансе на мир на Украине в 2022 связано с русофобией

Полянский объяснил молчание Запада о мирных переговорах в 2022 году Полянский: молчание Запада о шансе на мир на Украине в 2022 связано с русофобией

Москва12 окт Вести.Факт близости Москвы и Киева к мирному соглашению весной 2022 года является секретом Полишинеля, но на Западе предпочитают не говорить об этом из-за укоренившейся русофобии. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети X.

"Это секрет Полишинеля. Как и то, что нацистских коллаборационистов рассматривают как ролевые модели на Украине, а русскоговорящих притесняют. Но в западном восприятии мира через призму постправды логику и объективность заменили русофобией написал Полянский в соцсети X

Таким образом дипломат отреагировал на публикацию канадского журналиста Арона Мате, который разместил фрагмент выступления бывшего первого замглавы МИД Украины Александра Чалого.

В декабре 2023 года Чалый, который был участником российско-украинских переговоров в Стамбуле весной 2022 года, признал, что стороны были близки к компромиссу, а Россия готова была заключить мирное соглашение. Украинский дипломат при этом подчеркнул, что об этом "важно помнить".

Весной 2022 года российские войска были отведены с киевского и черниговского направлений, после чего переговорный процесс по поводу урегулирования конфликта на Украине оказался заморожен. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от достигнутых договоренностей.

Позднее руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины отказа Киева от переговоров с Москвой в 2022 году. Он рассказал, что после возвращения из Стамбула украинской делегации, в Киев прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и предложил украинскому руководству "просто воевать".

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия остается открытой для предложений, связанных с урегулированием конфликта на Украине.