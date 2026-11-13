Полянский обвинил Украину и МИ-6 в провокации в Буче Полянский: Киев и МИ-6 устроили провокацию в Буче

Москва13 ноя Вести.Украинские спецслужбы совместно с британской внешней разведкой МИ-6 организовали провокацию в Буче в апреле 2022 года. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на круглом столе "Разоблачение провокации в Буче", организованном постпредством РФ.

По его словам, это было сделано для срыва мирного процесса между Москвой и Киевом и создания повода для продолжения боевых действий.

Запад не хотел мира ... Он стремился создать эмоциональный повод, который убедил бы международное сообщество в необходимости продолжения боевых действий. Именно тогда возникла идея чудовищной провокации под чужим флагом в Буче, совместно осуществленной 2-3 апреля украинскими спецслужбами и МИ-6 сказал Полянский

Он также заявил, что впоследствии этот эпизод стал отправной точкой для попыток коллективного Запада привлечь Россию к ответственности.

30 марта 2022 года российские вооруженные силы на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле отошли из-под Киева, в том числе из Бучи. 31 марта, как подчеркивает российская сторона, это подтвердил перед камерами глава местной администрации. Через несколько дней западные телеканалы опубликовали кадры, на которых, в отличие от более ранней записи, на улицах были видны тела людей, якобы погибших от действий российских военнослужащих. В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.