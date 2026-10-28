Фотовыставка о фальсификациях Киева в Буче открылась в посольстве РФ в Варшаве

В посольстве РФ в Польше показали доказательства фальсификаций Киева по Буче Фотовыставка о фальсификациях Киева в Буче открылась в посольстве РФ в Варшаве

Москва28 окт Вести.Экспозиция, посвященная фальсификации украинской стороной событий в Буче, открылась при посольстве России в Варшаве, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Фотовыставка под названием "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима" работает в консульском отделе посольства в период с 27 по 29 октября 2026 года.

Экспозицию подготовил Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.

В посольстве подчеркнули, что представленные материалы являются "однозначными и не подлежащими сомнению доказательствами фальсификации Украиной при поддержке западных стран событий в городе Буче в 2022 году".

В апреле 2022 года в Минобороны России заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, на которых, как утверждалось, показаны преступления российских военных в Буче в Киевской области, являются украинской провокацией.

В декабре 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что тема "резни" в Буче на Западе никого не интересует.