Захарова: Вадефуль в ООН прикрыл доклад по Буче, чтобы не было видно "Геббельса"

Захарова объяснила, почему Вадефуль в ООН прикрыл доклад по Буче Захарова: Вадефуль в ООН прикрыл доклад по Буче, чтобы не было видно "Геббельса"

Москва27 сен Вести.Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на 81-й сессии Генассамблеи ООН прикрыл доклад по Буче под названием "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима", чтобы не было видно "Геббельса". Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, доклад был направлен в ООН и вручался тем, кто проводил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Когда он вошел в российскую комнату переговоров … перед ним лежал, как и перед другими заходящими … этот самый доклад … Он увидел, что там написано слово "Геббельсовская пропаганда", его … всего скорежило. Он взял листок бумаги и сверху положил на этот доклад, чтобы эти самые исторические слова, а их из песни не выкинешь, не резали ему глаза. И так этот доклад, прикрытый листком, перед ним все это время и пролежал сказала Захарова

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Вадефуль стыдливо прикрыл блокнотом переданный ему доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов об инсценировке в Буче.