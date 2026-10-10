Москва10 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его покровители в странах Запада не желают подлинного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации.
Ни Зеленскому, ни его западным покровителям не нужно подлинное урегулирование украинского кризисасказал дипломат
Он добавил, что Киев и его западные союзники добиваются заморозки конфликта для передышки и подготовке к широкомасштабной войне с Россией.
Ранее Небензя отметил, что американские партнеры России, в отличие от европейцев, искренне хотят помочь в вопросе урегулирования украинского кризиса.