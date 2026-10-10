Власти Украины и Запад не хотят подлинного разрешения конфликта

Небензя: Зеленскому и его покровителям на Западе не нужно урегулирование кризиса Власти Украины и Запад не хотят подлинного разрешения конфликта

Москва10 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и его покровители в странах Запада не желают подлинного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации.

Ни Зеленскому, ни его западным покровителям не нужно подлинное урегулирование украинского кризиса сказал дипломат

Он добавил, что Киев и его западные союзники добиваются заморозки конфликта для передышки и подготовке к широкомасштабной войне с Россией.

Ранее Небензя отметил, что американские партнеры России, в отличие от европейцев, искренне хотят помочь в вопросе урегулирования украинского кризиса.