Небензя привел данные о погибших и пострадавших от атак армии киевского режима Небензя: на прошлой неделе 29 мирных жителей погибли от ударов ВСУ

Москва10 окт Вести.Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя привел данные о погибших и пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом Небензя рассказал в ходе заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран.

Всего с начала текущего года от ударов ВСУ на территории различных регионов России пострадали свыше 8 тыс. человек. Среди них не менее 425 детей. Только за прошлую неделю погибли 29 гражданских лиц, включая двоих детей. Еще 206 человек получили ранения сказал Небензя

Также он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его покровители в странах Запада не желают подлинного урегулирования украинского кризиса. Россия категорически отвергает голословные обвинения в якобы преднамеренных ударах по мирному населению Украины. Российская Федерация неоднократно предупреждала, что дальнейшая эскалация будет чревата для киевского режима самыми серьезными последствиями.