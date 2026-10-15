Полянский: ЕС рассчитывает подготовиться к конфликту с РФ, пока держится Киев

Постпред РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Европы к прямому конфликту с Россией Полянский: ЕС рассчитывает подготовиться к конфликту с РФ, пока держится Киев

Москва15 окт Вести.Европейские страны рассчитывают подготовиться к прямому противостоянию с Россией, пока Украина продолжает боевые действия при поддержке западных вооружений. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его слова приводит РИА Новости.

При всей тщетности и утопичности этой "голубой мечты" русофобствующих европейских элит отказываться от нее они явно не готовы, надеясь, что при помощи их оружия Киев сможет продержаться до того момента, как Европа "накачает мускулы" и будет готова к прямому конфликту с нашей страной сказал он на заседании постоянного совета организации

По словам Полянского, европейские политики по-прежнему рассматривают победу над Россией как единственный приемлемый для себя сценарий.

В подтверждение своей позиции постпред привел высказывания президента Франции Эммануэля Макрона на саммите НАТО. Как утверждает Полянский, французский лидер фактически хвалился тем, что инициативы, выдвинутые в Анкоридже, были "похоронены".

При этом дипломат подчеркнул, что российское руководство неоднократно отвергало утверждения о намерении Москвы вступить в конфликт с европейскими государствами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа делает все, чтобы конфликт на Украине не прекращался.