Полянский: ОБСЕ не может вести мониторинг возможных договоренностей по Украине Полянский исключил возможность мониторинга договоренностей по Украине силами ОБС

Москва18 ноя Вести.Никакой функции мониторинга возможных договоренностей по урегулированию украинского конфликта у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) быть не может. Об этом заявил в беседе с "Известиями" постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Понятно, что никакой функции в плане мониторинга возможных договоренностей по урегулированию украинского кризиса у ОБСЕ, с учетом негативного опыта специальной мониторинговой миссии, быть не может отметил Полянский

По словам постпреда РФ, пока нет поводов для того, чтобы говорить о какой-либо роли ОБСЕ в дискуссиях по формированию новой системы европейской безопасности.

Полянский отметил, что на площадке ОБСЕ диалог с США и странами Евросоюза по данным вопросам не ведется. При этом он подтвердил, что поддерживаются двусторонние контакты на полях.

(Контакты) имеют зондажный характер со стороны наших оппонентов и используются нами для дополнительного разъяснения наших позиций, ситуации на линии боевого соприкосновения и информирования о преступлениях киевского режима против гражданского населения сказал Полянский

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ нужен капитальный ремонт, чтобы оставаться на плаву. Как отметил дипломат, в настоящий момент эта организация находится в плачевном состоянии. По мнению Лаврова, это связано с конфронтационной логикой стран Запада.