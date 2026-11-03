Лавров: ОБСЕ требуется капитальный ремонт, если она хочет остаться на плаву

Лавров объяснил, что нужно ОБСЕ для продолжения работы Лавров: ОБСЕ требуется капитальный ремонт, если она хочет остаться на плаву

Москва3 ноя Вести.Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходим капитальный ремонт, чтобы оставаться на плаву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пленарного заседания высокого уровня IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Как отметил дипломат, ОБСЕ в настоящий момент находится в плачевном состоянии. По словам министра, это связано с конфронтационной логикой западных стран.

Есть ли будущее у организации, чья история символизирует провал евроатлантической модели безопасности? Это модель, уходящая корнями в иллюзии позднего этапа холодной войны, требует глубокого, капитального ремонта, если хочет остаться на плаву сказал Лавров

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что эта организация для РФ - один из способов доносить свою позицию миру.