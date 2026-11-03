Лавров выразил уверенность, что ЕС однажды присоединится к евразийскому диалогу

"Жизнь заставит": Лавров о присоединении ЕС к евразийскому диалогу Лавров выразил уверенность, что ЕС однажды присоединится к евразийскому диалогу

Москва3 ноя Вести.Страны Европейского союза рано или поздно присоединятся к диалогу по безопасности в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На встрече с белорусским коллегой Максимом Рыженковым он пояснил, что европейцам следует сделать выводы. Их диалог состоялся в рамках IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Жизнь заставит. Пускай слушают и делают выводы для себя. Пускай сравнивают с позицией, которую другие проталкивают на нашем общем пространстве сказал Лавров

Министр добавил, что Москва в ближайшее время надеется на проведение встречи по евразийскому диалогу в формате "3+3", а именно между представителями Азербайджана, Армении и Грузии, а также России, Ирана и Турции.