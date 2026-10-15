Сначала Баку, затем Ереван: Лавров предложил формулу переговоров формата "3+3" Лавров предложил провести министерские встречи "3+3" в Баку и Ереване

Москва15 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести ближайшую встречу глав МИД формата "3+3" в Азербайджане, а следующую в Ереване.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

Лавров напомнил, что в формат входят три южнокавказские страны (Азербайджан, Грузия и Армения) и три их соседа (Россия, Турция и Иран). По его словам, формат инициировали Азербайджан и Турция, участники собирались уже несколько раз, а сейчас стороны ждут, когда Ереван и Баку договорятся, кто примет следующую встречу министров.

Я считаю, что можно провести ближайшую встречу в Азербайджане, а затем следующую в Ереване. Это было бы правильно сказал глава МИД РФ

Он подчеркнул, что формат "3+3" всеобъемлющий и не посвящен какому-то одному проекту, который планируется реализовывать вне общерегионального контекста. Россия, добавил Лавров, активно поддерживает эту инициативу.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил передвинуть границы между республикой и Азербайджаном, чтобы убрать анклавы и эксклавы. Эту инициативу политик озвучил во время прямого эфира в социальных сетях.