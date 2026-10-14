Москва14 окт Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил передвинуть границы между республикой и Азербайджаном, чтобы убрать анклавы и эксклавы. Эту инициативу политик озвучил во время прямого эфира в социальных сетях.

По его словам, соглашение, заключенное между странами, гласит, что Армения должна иметь территорию в 29 743 кв. км. По обе стороны границы также не должно быть анклавов и эксклавов. Республики должны обменяться территориями соответствующих точных размеров. При этом, по мнению Пашиняна, все дороги и коммуникационные пути должны быть открыты как в рамках проекта "Перекресток мира", так и вне его.

Кроме того, добавил премьер, Ереван и Баку "должны оставить друг друга в покое по всем вопросам".

Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахичевана или Западного Азербайджана подчеркнул он

Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом году подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между двумя странами, а также о создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. Это произошло 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне. Проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).