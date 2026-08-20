Пашинян заявил, что стратегически важное село не является частью Армении Пашинян: стратегически важное село Тигранашен не является частью Армении

Москва20 авг Вести.Село Тигранашен (азербайджанское название Кярки), расположенное на пути из Еревана к иранской границе, не является частью территории Армении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР.

Армянский премьер подчеркнул, что мир между Баку и Ереваном установлен на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой административные границы бывших союзных республик на момент распада СССР признаются межгосударственными.

Сейчас на этих картах Арцвашен является территорией Армении, Кярки (Тигранашен - ред.) не является территорией Армении, Бархударлы не является территорией Армении, Юхары Аскипара не является территорией Армении сказал Пашинян в ходе брифинга

Премьер-министр Армении уточнил, что вопрос анклавов существует и должен быть решен так, чтобы было удобно для людей в обеих странах. На данный момент нет никакой договоренности, стороны должны сесть за стол переговоров, при этом нужно смотреть на это в общем контексте, заключил Пашинян.

Восьмого августа Пашинян в первую годовщину мирного соглашения с Азербайджаном заявил, что Ереван и Баку закрыли страницу конфликта и установили мир.