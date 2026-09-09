Москва9 сен Вести.Реализация проекта "Маршрут Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, может повлечь изменение в графике делимитации армяно-азербайджанской границы, заявил глава комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян.

В данной связи глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения достигли договоренности о том, что процесс делимитации границы будет проводиться с севера на юг, начиная с точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии​​​.

Есть один нюанс. Когда реализация "Маршрута Трампа" начнется уже на земле, есть вероятность, что частичные работы по делимитации будут проводиться, например, на тех участках, где должна проходить железная дорога, или на том участке, где должны прокладываться нефтепроводы, газопроводы, линии электропередачи. То есть, возможно, не скажу отклонение, но определенное изменение логики в отношении очень локальных участков. Но общая логика, это, конечно, с севера на юг заявил Ханданян журналистам

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между двумя странами, а также о создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. Проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).