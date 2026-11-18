Пашинян заявил о готовности оставить свой пост Пашинян готов оставить свой пост после подписания мира с Азербайджаном

Москва18 ноя Вести.Армянский премьер-министр Никол Пашинян готов оставить свой пост после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом он заявил во время правительственного часа в парламенте, обращаясь к оппозиции.

Вы говорите, что хотите меня отстранить​​​. Очень хорошо, идем на референдум (по принятию конституции – Прим. ред.). И в обоих случаях я ухожу. Если люди не проголосуют за конституцию - я ухожу. Люди проголосуют за конституцию, я подписываю мирный договор, ратифицируем, реализуем ряд пунктов повестки мирного процесса и, опять же, я ухожу сказал Пашинян

В числе ключевых пунктов мирного плана он обозначил запуск "Маршрута Трампа" и определение сложных пограничных территорий. При этом политик предупредил: в случае отказа оппозиции вынести проект конституции на референдум, будут назначены досрочные парламентские выборы, в которых нынешняя парламентская оппозиция не сможет принять участие.

Ранее Пашинян рассказал, где видит Армению через 20 лет.