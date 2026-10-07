Москва7 октВести.Правительство Армении может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Infocom.
Он отметил, что Ереван обладает всеми правовыми основаниями для расторжения договора.
Правительство обладает инструментарием, более того – обоснованием для аннулирования концессионного соглашения. Когда настанет время, мы об этом скажемсказал Пашинян
При этом Армения не намерена использовать язык ультиматумов в отношениях с Россией, добавил премьер.
Ранее сообщалось, что Пашинян призвал русофобское крыло своей партии "умерить пыл" в критике России.