Пашинян: Армения может расторгнуть договор с РФ по ж/д, но не хочет этого

Пашинян предупредил, что Армения может аннулировать соглашение с Россией по ж/д Пашинян: Армения может расторгнуть договор с РФ по ж/д, но не хочет этого

Москва7 окт Вести.Правительство Армении может аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении армянскими железными дорогами. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Infocom.

Он отметил, что Ереван обладает всеми правовыми основаниями для расторжения договора.

Правительство обладает инструментарием, более того – обоснованием для аннулирования концессионного соглашения. Когда настанет время, мы об этом скажем сказал Пашинян

При этом Армения не намерена использовать язык ультиматумов в отношениях с Россией, добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Пашинян призвал русофобское крыло своей партии "умерить пыл" в критике России.